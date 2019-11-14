Псков, , 17:56 — REGNUM Администрация Псковской области объединит материалы Международной научно-практической конференции «Без срока давности», которая открылась сегодня, 14 ноября, в Пскове, и направит предложения в Министерство просвещения и Министерство культуры РФ для их включения в школьную программу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, об этом на пленарном заседании конференции заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Необходимо, чтобы наши школьники с малых лет знали документально подтвержденную историю Великой Отечественной войны. Вместе с памятью семьи это надёжно защитит их от внешнего воздействия и попыток исказить историю», — отметил глава региона.

Псковский губернатор также считает необходимым максимально привлечь к этой работе медиаресурсы, «чтобы создавались фильмы, появлялись книги, публикации, из которых люди разных стран смогут узнавать историю Великой Победы».

Михаил Ведерников подчеркнул, что задача проекта «Без срока давности» — защитить историческую правду, сохранить и донести её в живом формате до молодого поколения, «чтобы обогнать ложь, которую бессовестно распространяют по миру».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на конференции в Пскове были обнародованы документы, рассекреченные управлением ФСБ России по Псковской области. Они содержат материалы уголовного дела о пытках и казнях не только военных, но и мирных жителей на территории концлагеря в деревне Моглино под Псковом, а также о других военных преступлениях нацистов.

Читайте ранее в этом сюжете: Рассекреченные документы о зверствах фашистов обнародовали в Пскове