Москва, , 17:52 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разработать предложение о том, чтобы волонтёрская деятельность засчитывалась студентам в качестве летней практики. Соответствующее заявление он сделал в ходе посещения штаба «Молодой гвардии «Единой России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По поводу включения [волонтерства] в практику — не вижу здесь ничего такого сильно сложного, надо просто посмотреть правовую базу, каким образом эта практика регулируется», — сказал Медведев.

Он напомнил, что в прежние времена в счёт практики засчитывали в том числе и работу в стройотрядах.