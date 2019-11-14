Владимир, , 17:51 — REGNUM Прокуратура Владимирской области организовала проверку во Владимирской станции скорой помощи, сотрудники которой пожаловались на урезание зарплат. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Решение о проверке было принято после публикаций СМИ, посвящённых проблемам медиков. Информацию о том, что осенью 2019 года сотрудникам станции снизили зарплаты, не выплатили стимулирующие и компенсационные выплаты, а также не оплатили совмещение должностей, проверит надзорное ведомство.

Ранее персонал больницы опубликовал открытое письмо, в котором медики жаловались на уменьшение зарплаты, переработки и плохое техническое оснащение станции. Под обращением подписались почти 50 человек.