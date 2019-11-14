Москва, , 18:38 — REGNUM Представителям СМИ продемонстрировали процесс создания икон дляКнязь-Владимирского храма, строящегося в Московской области, который уже называют главным храмом Росгвардии. Пресс-тур состоялся 14 ноября в иконописной мастерской «Во имя преподобного Алипия Печерского» в Москве.

Художник-иконописец за работой Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для главного храма Росгвардии планируется создать уникальный художественный ансамбль. Иконы будут выполнены в соответствии с древними образцами и традициями. Каждую работу художник создает с молитвой и постом.

Золочение иконы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Готовые иконы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Состав икон в иконостасе имеет богословское обоснование. Симметрично от иконы «Крещение Господа нашего Иисуса Христа» будет расположена икона Сорока Севастийских Мучеников. Также в храме будут находиться иконы с ростовыми изображениями Спасителя и Богородицы.

Помимо этого, в инокостасе будут представлены другие иконы, среди которых «Архангел Михаил», «Архангел Гавриил», икона с образами Святых Равноапостольных царя Константина и царицы Елены, икона с образами Святого Филиппа, митрополита Московского, Святого князя Игоря Черниговского и Святой мученицы Лидии, икона «Благовещение», икона «Евхаристия». Примечательно, что краски для икон также готовят в соответствии с древними традициями из натуральных материалов, например, полудрагоценных камней.

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