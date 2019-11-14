Псков, , 17:41 — REGNUM В Псковском государственном университете сегодня, 14 ноября, начала работу международная научно-практическая конференция, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне — XIV Псковские архивные чтения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, на конференции обнародовали документы, рассекреченные управлением ФСБ России по Псковской области, — о зверствах эстонских фашистов в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом.

Директор Государственного архива Псковской области, кандидат исторических наук Валерий Кузьмин также представил данные из уголовных дел по расследованию нацистских преступлений в послевоенный период. По его словам, точная цифра жертв фашистских оккупантов в Псковской области — значительно больше цифр, данных чрезвычайной комиссией (19 тыс. погибших мирных граждан), так как у многих преступлений не было даже свидетелей, которые могли бы что-то рассказать.

Документы будут опубликованы на официальном сайте проекта «Без срока давности».

Напомним, проект «Без срока давности» Поискового движения России призван вернуть в центр общественной дискуссии тему жертв среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны, а также донести достоверную историческую информацию о военных преступлениях на оккупированных территориях.

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