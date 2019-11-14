Ирвайн, США, 14 ноября 2019, 18:01 — REGNUM Blizzard Entertainment выиграла судебное дело против китайской компании 4399 Network Limited, ранее обвинённой в плагиате. Об этом сообщил портал GameRant 13 ноября.
Теперь разработчики из 4399 Network Limited выплатят Blizzard около $570 тыс. (почти 37 млн рублей) в качестве компенсации и удалят свою игру Heroes of Warfare из всех мобильных магазинов.
Напомним, компания Blizzard Entertainment подала в суд на 4399 Network Limited из-за сходства игры Heroes of Warfare с Overwatch. Китайские разработчики использовали в своём проекте многих персонажей и общую визуальную стилистику из популярного шутера Blizzard.
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