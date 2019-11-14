Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM Ажиотаж вокруг преступления, совершенного доцентом Санкт-Петербургского государственного университета Олегом Соколовым схож с ажиотажем, возникшим после выхода в прокат кинофильма «джокер» Тодда Филлипса. Такое мнение выразил сегодня, 14 ноября, министр культуры России Владимир Мединский.

Мединского попросили прокомментировать резонансное дело об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко доцентом Соколовым.

«У кого что болит… Раньше все спрашивали про «Джокера», теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится «Джокер», почему вам не нравится Олег Соколов?» — сказал министр культуры.

Далее Мединский добавил, что ему искренне жаль отдельные средства массовой информации, которые «хайпят на человеческой трагедии» и задают подобные вопросы на культурном форуме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доцент СПбГУ Олег Соколов 7 ноября после ссоры застрелил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, с которой он состоялся в отношениях. В ночь на 9 ноября Соколов решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября Соколов был извлечен из Мойки в состоянии сильного алкогольного опьянения. При нем был рюкзак, в котором был найден травматический пистолет и отрубленные по локоть женские руки.