Екатеринбург, , 17:22 — REGNUM В столице Среднего Урала закрыли сделку по выкупу квартиры в доме на улице Карла Либкнехта, который снесут ради нового зала свердловской филармонии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в центре развития социально-культурных инициатив.

В жилом доме оставалась только одна квартира, которую долгое время не хотели продавать. Тем не менее сделку удалось закрыть.

«Никаких препятствий для работы больше нет», — заявили в пресс-службе ЦРСКИ.

В ведомстве признали, что тем самым удалось завершить первый этап подготовки к строительству нового зала филармонии.

Как сообщало ИА REGNUM, собственнику квартиры — женщине — предлагали 18 млн рублей за продажу квартиры, а также дополнительные услуги. Хозяйка долгое время не соглашалась продавать имущество.

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