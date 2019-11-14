Махачкала, , 17:18 — REGNUM На работников муниципального учреждения «Питомец» в Махачкале, которое занимается отловом безнадзорно разгуливающих по улицам сельскохозяйственных животных, совершено очередное нападение. Злоумышленники нанесли побои сторожу, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе мэрии столицы Дагестана.

Напомним, в июле текущего года власти Махачкалы приступили к борьбе с безнадзорной домашней скотиной. Отловом и транспортировкой животных занимаются сотрудники МУП «Питомец», на базе которого созданы условия для содержания до 200 голов крупного и мелкого рогатого скота.

Однако такие меры пришлись по душе далеко не всем хозяевам отловленных животных. Ранее сообщалось, что в адрес сотрудников регулярно поступают угрозы, а однажды неизвестные подожгли машину, которая используется для транспортировки животных.

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Вечером 8 октября хозяин домашней скотины проник на территорию «Питомца» и попытался сломать подвесной замок на воротах в коровник. Во время обхода это увидел сторож, который попытался остановить нарушителя, но тот набросился на него с кулаками. Потерпевший получил травмы головы и руки, а злоумышленника задержали полицейские.

И вот 12 ноября произошел очередной подобный инцидент. Шесть человек незаконно проникли на территорию учреждения и самовольно выпустили коров, которых специалисты отловили и доставили на штрафстоянку. Нарушители также нанесли побои сторожу, но от госпитализации он отказался.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку, назначена экспертиза для определения степени нанесенного ущерба. Также будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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