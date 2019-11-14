Ирвайн, США, , 17:59 — REGNUM Организация стримеров под названием Method исключила из своего состава популярного игрока в World of Warcraft с ником Jokerd. Об этом представители Method рассказали 13 ноября на своей странице в Twitter.

Оказалось, что Jokerd украл эпический посох во время прохождения рейда «Огненные недра». После этого геймер заявил, что ему плевать на собственную репутацию, и покинул голосовой чат группы.

Напомним, Даниэль Jokerd Гоби стал первым игроком в WoW Classic, достигшим максимального 60-го уровня. Для этого ему понадобилось почти четыре дня.

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