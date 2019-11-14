Грозный, , 17:07 — REGNUM В Чечне с начала 2019 года было совершено 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали несовершеннолетние. В них погибли 11 детей, получили травмы различной степени тяжести еще 20 человек, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

По результатам автоаварий возбуждено восемь уголовных дел. В настоящее время два из них направлены в суды с обвинительными заключениями.

Еще по девяти фактам проводятся доследственные проверки. По семи ДТП отказано в возбуждении уголовных дел в связи с отсутствием состава преступления.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне за пять последних лет пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий 107 детей. Число погибших несовершеннолетних за это время составило 21. В рейтинге субъектов России по количеству пострадавших и погибших детей Чечня заняла 74 место.