Троицк, Челябинская область, , 17:02 — REGNUM В южноуральском Троицке девятиклассница умерла прямо на улице. Это произошло в районе 10:00 поместному времени (08:00 мск), пишут местные СМИ.

Как сообщает 74.ru, 16-летняя девушка упала на улице Октябрьской. К ней вызвали скорую помощь, но медики не смогли спасти подростка.

По некоторым данным, у школьницы произошёл приступ эпилепсии. Сейчас следователи выясняют обстоятельства её гибели.

Отметим, ранее в Челябинске несколько дней искали молодого человека, страдавшего аутизмом. Спустя почти две недели тело было найдено в реке Миасс.