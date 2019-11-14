Волгоград, , 17:03 — REGNUM В Волгограде сдали в эксплуатацию проблемный объект долевого строительства — дом № 16 в ЖК «Парк Европейский». Ключи от квартир получили 132 собственника. Достраивал десятиэтажку добросовестный застройщик с господдержкой региона, сообщили 14 ноября в пресс-службе регионального правительства.

«Парк Европейский» один из самых крупных долгостроев региона. Руководство ООО «Орион» допустило финансовые нарушения, из-за которых дефицит средств на достройку 13 домов превысил один миллиард рублей. Без квартир могли остаться 1 390 дольщиков. По решению властей, была разработана специальная «дорожная карта», принят региональный закон, позволяющий направить областную субсидию на завершение строительства. Строительство возобновилось в 2018 году новым добросовестным застройщиком ООО «Пересвет ЮГ». Сейчас сдано два дома жилого парка, восстановлены права 269 семей. В первом квартале 2020 года будет введено в эксплуатацию ещё три многоэтажки, всего до конца 2020 года обустроят шесть домов. Оставшиеся — в срок до конца 2023 года.

В 2019 году уже сдано восемь долгостроев, до конца декабря будет введено в эксплуатацию ещё семь многоэтажек. На особом контроле остается 39 объектов, внесённых в региональный перечень проблемных домов.