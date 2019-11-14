Грозный, , 16:59 — REGNUM В Чечне поставлены на профилактический учет подростки, управлявшие транспортными средствами в нарушение закона. Как сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе прокуратуре региона, к ответственности привлечены и их родители.

В результате незаконного управления транспортными средствами в республике в течение 2019 года было совершено четыре дорожно-транспортных происшествия. Они произошли в Гудермесском и Грозненском районах. Два из них закончились трагически — погибли два человека, в том числе один несовершеннолетний пешеход.

При этом наказание подросткам в силу их несовершеннолетнего возраста не вынесено. К административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей привлечены лишь их родители.

Читайте также: В Чечне попал в реанимацию 12-летний школьник, устроивший ДТП