Магнитогорск, Челябинская область, , 16:52 — REGNUM Чиновники готовы регулярно встречаться с коллективом скорой помощи южноуральского Магнитогорска для обсуждения и решения возникающих проблем. Ближайшая может состоятся 11 декабря, сообщает пресс-служба мэрии города.

Регулярными сделать встречи предложил мэр Сергей Бердников. Он же назвал и возможную дату новой встречи.

На такие шаги главу города сподвигло успешное обсуждение проблемы с доплатами медикам станции скорой помощи. 11 ноября с сотрудниками скорой встретились глава областного минздрава Юрий Семёнов и другие чиновники. После этого медики отказались от пикета, намеченного ранее на 17 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября медики заявляли в разные инстанции о снижении своих доходов. В частности, им серьёзно уменьшили доплаты за работу в ночное время. Граждане пригрозили пикетом. Чиновники в конце концов встретились с ними и пообещали повысить надбавки за работу в ночь. Правда, не так, как просили медики, но люди поняли, что их услышали и пока отложили акцию протеста.

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