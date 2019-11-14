Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Защита историка, бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой преподаватель состоял в близких отношениях, подала апелляционную жалобу на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Олег Соколов и Александр Почуев Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Жалобу зарегистрировал 14 ноября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, который 11 ноября отправил Соколова в СИЗО на срок по 8 января 2020 года.

«Судом преждевременно удовлетворено ходатайство следователя», — процитировали жалобу в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Адвокат обвиняемого Александр Почуев считает, что суд в полной мере не исследовал обстоятельства, которые служат основанием для избрания «стражи» в качестве меры пресечения

Защита просит Санкт-Петербургский городской суд отменить постановление районного суда и избрать в отношении Соколова более мягкую меру пресечения.

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Напомним, 63-летний Соколов, по версии следствия, застрелил 24-летнюю Ещенко, затем расчленил ее тело и успел частично утопить останки в реке Мойка. За этим «занятием» он был задержан утром 9 ноября.

Соколов признаёт вину и дает показания следствию.

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