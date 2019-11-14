Вашингтон, , 16:47 — REGNUM Эпизод из мульпликационного сериала «Симпсоны», в озвучке которого принял участие Майкл Джексон, не был включён в библиотеку потокового сервиса Disney+. Об этом 14 ноября сообщает The Hollywood Reporter.

На сервисе Disney+, который был запущен 12 ноября текущего года, впервые были выложены все эпизоды мультсериала «Симпсоны», но в библиотеке серий отсутствует одна серия, «Совершенно безумный папа» (Stark Raving Dad), снятая в 1991 году. Эпизод открывал третий сезон и был популярен у любителей сериала.

По сюжету главный герой сериала, Гомер, попадает в психиатрическую клинику, где знакомится с персонажем Леоном Комповски, который считает себя Майклом Джексоном. Этого персонажа озвучил сам король поп-музыки, при этом имя Майкла Джексона не было указано в титрах.

Продюсер сериала Джеймс Л. Брукс пояснил, что это решение было принято создателями единогласно. «Я против сжигания книг в любой форме, но это наша книга, и нам дозволено удалить главу», — так заявил Брукс по данному поводу ещё в марте текущего года, в ответ на споры по поводу судьбы спорного, на взгляд некоторых зрителей, эпизода.

Какое-то время после заявления продюсера серия была доступна для просмотра, но в настоящее время в библиотеке потокового сервиса Disney+ третий сезон начинается с эпизода «Лиза едет в Вашингтон» (Mr. Lisa Goes to Washington), который раньше был вторым.

Решение было принято создателями мультсериала после выхода в марте текущего года документального фильма «Покидая Неверленд», в котором несколько человек обвинили Майкла Джексона в сексуальном домогательстве к двум подросткам, которых он пригласил жить у себя в доме.

После выхода фильма о Джексоне множество радиостанций и музыкальных каналов официально отказались от выпуска в эфир песен и видеоклипов песен и видеоклипов в исполнении короля поп-музыки.

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