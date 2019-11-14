Махачкала, , 16:43 — REGNUM Оперативно-разыскные мероприятия проводятся в здании Дагестанской энергосбытовой компании в городе Махачкале. Сотрудники ФСБ по Дагестану и управления экономической безопасности МВД республики проводят выемку документов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября источник в силовых структурах региона.

Данную информацию подтвердили и в пресс-службе «Россети Северный Кавказ». Сообщается, что руководство компании обратилось в правоохранительные органы с просьбой инициировать проверку в связи с обращениями потребителей о возможных необоснованно завышенных начислениях за электроэнергию.

«В настоящее время в «Дагестанской энергосбытовой компании» проводятся оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых изучаются необходимые документы для принятия процессуальных решений», — пояснили в пресс-службе.

Причиной проверки также стали обнаруженные факты внесения корректировок в базу показаний о потреблении энергоресурса и необоснованных начислений потребителям. Это, как отмечается, может стать причиной экономического и репутационного ущерба энергокомпании.

В «Россети Северный Кавказ» рассчитывают, что итоги проверки помогут снять социальную напряженность в части энергопотребления и устранить разногласия с потребителями в части начислений.