Брянск, , 17:05 — REGNUM 297 контейнерных площадок на сумму более 31,3 млн рублей благоустроят в Брянске в рамках первого этапа по обновлению контейнерных площадок. Всего обновлению подлежат свыше 320 участков. Мусорные баки и бункеры будут располагаться внутри небольших павильонов с ограждением и крышей, сообщили 14 ноября в пресс-службе городской администрации,

Контейнерные площадки обновят во всех районах города разные подрядные организации. По 105 площадок обустроят в Бежицком и Советском районах, 46 площадок появится в Володарском районе, 41 площадку обновят в Фокинском районе. Один подрядчик установит 30 площадок по всему Брянску. После завершения работ контейнерная площадка будет представлять из себя павильон на бетонном основании с ограждением и крышей. Мусорные баки и бункеры расставят в зависимости от численности населения и объёмов накопления твёрдых коммунальных отходов.

Согласно муниципальным контрактам, все работы должны завершиться во второй половине декабря 2019 года.