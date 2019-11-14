Челябинск, , 16:36 — REGNUM В Челябинске 14 ноября вышли на линию 12 новых машин неотложной медицинской помощи. Эти транспортные единицы марки «Датсун» были куплены из средств городского бюджета, сообщает пресс-служба мэрии.

На покупку власти выделили больше 7 млн рублей. Новые автомобили заменят старые «ВАЗы». Как отмечает врип мэра Наталья Котова, возраст некоторых машин был больше десяти лет. Они ломались и время приезда к пациенту увеличивалось.

Всего автопарк неотложной помощи насчитывает 24 автомобиля. Остальные 12 власти надеются обновить в 2020 году.