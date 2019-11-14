Симферополь, , 16:39 — REGNUM Низкая эффективность уполномоченных служб и формализм — главные недостатки в противопожарной работе. Об этом 14 ноября заявил полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов на совещании по обеспечению пожарной безопасности в Южном федеральном округе.

«Отмечается низкая эффективность взаимодействия уполномоченных служб, их слабая техническая оснащенность и подготовленность ряда руководителей к действиям в экстремальных условиях, формализм при подготовке планов профилактики пожаров», — отметил Устинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в ЮФО произошло более 12,5 тысячи лесных пожаров, на которых погибли 560 человек, в том числе 15 детей. По словам Устинова, такие цифры остаются стабильными последние три года.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЮФО в лесных пожарах сгорели более 500 человек