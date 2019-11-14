Москва, , 16:09 — REGNUM Ростуризм исключил из реестра туроператоров еще 6 компаний. Причиной для этого послужило то, что они не смогли предоставить финансовые гарантии на новый срок, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Из реестра были убраны следующие компании: «Золотая Тайга», «АКТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ СПБ», «САФА-ТУР», «ГОРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ», «Венец», «Дзинь Ши». Это продолжило целый ряд исключений из реестра компаний в сфере туризма в этом году. Эксперты полагают, что причиной этого может служить неблагоприятная ситуация на рынке туристических услуг и падающие доходы россиян.

Добавим, что ранее Ростуризм объявил о начале сбора заявок на субсидии туроператорам, привлекающим туристов в Россию.