* запрещённая в России организация

Стамбул, Турция, , 16:21 — REGNUM Отдел разведки и борьбы с терроризмом Управлении безопасности турецкой провинции Стамбул установил, что находящийся в «оранжевом списке» террористов, разыскиваемых МВД Турции, и являющийся членом «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мевлют Чюшкюн, в течение долгого времени принимавший участие в военном конфликте в Сирии, намерен нелегальным путем вернуться на родину.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что разыскиваемый прибыл в Стамбул.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных в рамках расследования по адресу предположительного местонахождения разыскиваемого, Мевлют Чюшкюн был обнаружен и задержан силовиками. Известно, что в отношении задержанного продолжаются следственные действия.