Сеул, , 16:19 — REGNUM В южнокорейском Пусане начала свою работу крупнейшая выставка G-Star Global Game Exhibition. В ней принимают участие 691 разработчик из 36 стран мира, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Выставка закроется 17 ноября. Отмечается, что помимо разработчиков игр и игрового контента, в качестве экспонентов представлены также крупнейшие технологические корпорации — LG Electronics, Naver, LG Uplus и другие — всего 4208 компаний. LG Uplus, в частности, представит облачную игровую платформу на базе Nvidia GeForce, работающую в сети 5G, что позволит пользователям играть в игры, не загружая их на смартфоны или компьютеры. Крупнейший южнокорейский разработчик мобильных игр Netmarble Games, как ожидается, продемонстрирует четыре новых игры, включая «Seven Knights Revolution».

В то же время, в выставке не принимают участие такие крупные разработчики, как Nexon и NCSOFT, создавшие Counter-Strike, DomiNations, Lineage 2, Aion и другие игровые хиты.