Абу-Даби, , 16:02 — REGNUM Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим агентством Reed TravelExhibitions, российские туристы к 2023 году будут тратить в странах Персидского залива на 19% больше денег, ориентировочно — 1,22 млрд ежегодно, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Эксперты уточнили, что больше всего вырастут траты россиян в АЭО — до 1,153 млрд долларов, а средняя стоимость поездки увеличится с 1600 до 1750 долларов, на 5%. Представитель компании Desert Gate Маргарита Лебедева считает, что это связано с открытием новых отелей премиум класса. Она рассказала, что «обеспеченные туристы прилетают чаще, и дорогие отели вроде Burj Al Arab по-прежнему забиты россиянами. Спрос подогревает и активное развитие сферы развлечений, не говоря уже о шопинге. Кроме того, ОАЭ стали себя позиционировать как направление для обеспеченной молодежи и сейчас активно занимаются продвижением через блогеров и соцсети».

Отметим, что сейчас во многих дорогих отелях действуют скидки и специальные предложения для россиян.