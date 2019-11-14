Кемерово, , 15:59 — REGNUM 15 ноября на территории горнолыжного комплекса «Шерегеш» в Кемеровский области стартует Всероссийское совещание по горнолыжному туризму в преддверия зимнего сезона 2019−2020гг., сообщает информационный портал Ростуризма.

Участниками мероприятия станут главы туристических ассоциаций, рестораторы, представители региональных органов в сфере туризма, держатели отелей. Они обсудят, как можно повысить качество оказываемых услуг, какие изменения в законодательстве могут упростить жизнь бизнесу, как более эффективно продвигать горнолыжные курорты и привлекать туристов.

В рамках форума пройдет заседание с выступлением по актуальным вопросам таких спикеров, как Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров и координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

16 ноября состоится официальное открытие горнолыжного сезона «Зима 2019/2020».