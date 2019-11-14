Брянск, , 15:57 — REGNUM Командно-штабное учение по недопущению ввоза радиоактивных материалов на территорию России провели сотрудники Брянской таможни в зоне международного почтового обмена. По долгу службы таможенникам приходится проверять и посылки, издающие радиационный фон. Так, в 2019 году было выявлено пять опасных отправлений, сообщили 14 ноября в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Учение провели на Володарском таможенном посту. Цель мероприятия — наладить взаимодействие и достичь согласованности в работе сотрудников Брянской таможни, специалистов Роспотребнадзора и «Почты России» при обнаружении источника радиоактивного излучения.

«В этом году здесь выявлено пять посылок с повышенным уровнем ионизирующего излучения: в четырёх случаях пересылались части наручных часов, а ещё в одной из посылок, прибывшей из Германии, обнаружен фотообъектив, радиационный фон которого составил 5,66 мкЗв/час при естественном фоне — 0,09 мкЗв/час», — уточнил заместитель начальника Брянской таможни Дмитрий Машаров.

Опасные посылки вернули отправителям на основании решения Роспотребнадзора.