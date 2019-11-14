Москва, , 15:51 — REGNUM Госдума намерена снять ограничения на число возможных продлений президентом РФ полномочий ректоров МГУ и Санкт-Петербургского госуниверситета после достижения ими предельного для должности ректора возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, соответствующую поправку рекомендовал нижней палате парламента принять комитет Госдумы по образованию.

Ректоры МГУ и СПбГУ по закону не избираются, а назначаются главой государства на пять лет.

Сейчас президент при достижении ректорами обоих вузов предельного возраста для этой должности (65 лет) имеет право дважды продлевать их полномочия.

Норма установлена федеральным законом об МГУ и СПбГУ, который придает двум вузам особый статус.

Таким образом, Виктор Садовничий сможет остаться на посту ректора МГУ. В декабре 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым переназначил Виктора Садовничего ректором МГУ сроком еще на пять лет. Это уже второе такое решение президента.