Анкара, , 16:17 — REGNUM Министр здравоохранения Турецкой Республики Фахреттин Коджа в здании Великого национального собрания Турции ответил на вопросы журналистов. В интервью была затронута тема заявлений о поставке расположенной в районе Искитлер Анкары фирмой медицинского оборудования Рабочей партии Курдистана и Отрядам народной обороны, признанным в Турции террористическими организациями.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Фахреттин Коджа указал, что для расследования означенного инцидента Совет по вопросам фармацевтики и медицинского оборудования назначил двух инспекторов.

Министр добавил: «У нас есть структуры, наделённые полномочиями в этом вопросе, — это Совет по вопросам фармацевтики и медицинского оборудования. Для расследования соответствующих обвинений им были назначены два инспектора. Никакой критической ситуации нет. Было начато административное расследование. В соответствии с ним, все улики будут предоставлены структурам безопасности. Больше я не могу предоставить никакой информации, это может повредить расследованию».