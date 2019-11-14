Щербиновский район, Краснодарский край, , 15:48 — REGNUM Антиконкурентный сговор выявила прокуратура Краснодарского края в действиях администрации Щербиновского района и руководителей учреждений образования того же района. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как было установлено прокурорской проверки, в октябре этого года исполняющий обязанности начальника отдела образования администрации района, по поручению замглавы администрации, разослал руководителям образовательных организаций в месенджере аудиосообщения. В них он дал директорам организаций заключить договоры с частной охранной организацией без конкурсов, в приоритетном порядке.

В рассылке чиновника такие указания были даны руководителями всех образовательных организаций района. Для того, чтобы договоры были заключены, был разработан график встреч директоров школ и детсадов с представителем ЧОПа.

«В результате указанных координирующих согласованных действий вопреки Федеральному закону «О защите конкуренции» 32 образовательными учреждениями района с ЧОП, как с единственным исполнителем, без проведения торгов заключены договоры на оказание услуг на общую сумму свыше 3 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

После представления прокуратуры все незаконно заключенные оговоры были расторгнуты.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Нарьян-Маре мужчина вошёл в здание детского сада во время детского часа и убил маленького мальчика. Детсад находился на охране у местного ЧОПа.