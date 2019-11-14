Ревда, Свердловская область, , 16:01 — REGNUM Памятник Ленину в Ревде (Свердловская область) нельзя сносить. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько корреспонденту ИА REGNUM.

«Позиция правительства и губернатора в том, что это делать ни в коем случае нельзя. Мы принципиально против этих действий», — сказал чиновник.

Вице-губернатор усомнился в том, что памятник действительно будет снесён.

«Муниципальные власти могут принять самостоятельное решение, но это будет их ответственность — лично главы. Не будет его, такого решения», — считает Бидонько.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник организационного управления в мэрии Илья Валюгин заявил, что решение о демонтаже памятник Ленину могут принять весной 2020 года.

По данным свердловских властей, 60% ревдинцев высказались в защиту памятника.