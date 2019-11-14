Кольчугино, Владимирская область, , 15:39 — REGNUM Во Владимирской области 22-летнюю жительницу города Кольчугино признали виновной в смерти её новорождённой дочери. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В июне 2018 года женщина родила дочь. 26 декабря она осталась дома с ребёнком одна и ударила дочь в грудь. В течение нескольких дней состояние девочки ухудшалось, появились синяки на лбу, спине и груди. Несмотря на то, что девочка часто плакала мать не обратилась за медицинской помощью. 29 декабря она ударила девочку в живот. Состояние ребёнка снова ухудшилось, и женщина обратилась за помощью к соседке. Когда приехала скорая помощь, шестимесячный ребёнок был уже мертв. Смерть наступила от полученных телесных повреждений.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Женщину признали виновной и приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Следственный комитет выступил с инициативой принять муниципальный документ, который позволит раньше выявлять неблагополучные семьи. Также в Кольчугино проведут профилактическую работу: жителям напомнят, что информацию о семьях, нуждающихся в социальной и психологической поддержке, можно передавать в профильные органы.