Кембридж, Великобритания, , 15:38 — REGNUM Многопользовательский экшен Bleeding Edge от студии Ninja Theory может выйти в марте 2020 года. Об этом 14 ноября сообщает портал TrueAchievment.

В магазине Microsoft Store написано, что официальный релиз проекта состоится 24 марта. Перед этим игроков ожидают два бета-тестирования, которые состоятся 14 февраля и 13 марта 2020 года.

Напомним, Bleeding Edge — это командный экшен, рассчитанный на сражения восьми игроков. Каждый геймер может выбрать для себя уникального персонажа с набором особых способностей.

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