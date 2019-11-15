Москва, 15 ноября 2019, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг.
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 15 ноября: в 1941 году начался второй этап наступления немецко-фашистских захватчиков на Москву. Красная армия оказала мощное сопротивление.

В 1942 году гитлеровцы встретили упорное сопротивление советских войск на туапсинском направлении.

Читайте ранее в этом сюжете: Война: в Мурманск прибыли британские корабли. Радио REGNUM