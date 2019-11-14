Вашингтон, , 15:30 — REGNUM Компания Epic Games подала в суд на геймера из Канады Лукаса Джонстона, участвовавшего в тестировании Fortnite. Об этом 14 ноября сообщил портал PC Gamer.

Тестера обвинили в том, что он, работая в компании Keywords Studios, допустил утечку скриншота. Согласно информации, представленной в иске, 30 августа 2019 года Джонстон сделал снимок экрана в момент теста игры и 12 сентября 2019 года загрузил его на форум, посвящённый соренованиям в Fortnite. Сообщается также, что он был уволен на следующий день. Epic Games хочет получить от бывшего тестера компенсацию в размере $85 тыс.

Напомним, в октябре 2019 года аналогичный иск был предъявлен геймеру Рональду Сайксу. Epic Games обвинила его в том, что он, тестируя Fortnite Chapter 2, выложил в сеть информацию о ещё не вышедшем проекте.

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