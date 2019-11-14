Краснодар, , 15:28 — REGNUM Единый стандарт формы для учащихся казачьих школ и классов утверждён в Краснодарском крае, новая форма будет введена уже с 1 сентября 2020 года, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой администрации 14 ноября. Требования к форме ранее подготовил департамент по делам казачества и военным вопросам края при участии Кубанского войскового казачьего общества совместно с предприятиями легкой промышленности региона.

«Новая казачья форма будет представлена на выставках-презентациях «Дни школьной моды», которые будут проходить с начала следующего года в крае. Представители учебных заведений и родители смогут оценить ее качество и подобрать комплект одежды. Планируется, что форма будет введена в школах уже с нового учебного года», — сообщил руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

Форму для учащихся казачьих школ и классов будут шить краснодарские предприятия — разработаны варианты для девочек и мальчиков на тёплый и холодный сезоны, при производстве обещают участь и климатические особенности региона.