Краснодар, 14 ноября 2019, 15:28 — REGNUM Единый стандарт формы для учащихся казачьих школ и классов утверждён в Краснодарском крае, новая форма будет введена уже с 1 сентября 2020 года, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой администрации 14 ноября. Требования к форме ранее подготовил департамент по делам казачества и военным вопросам края при участии Кубанского войскового казачьего общества совместно с предприятиями легкой промышленности региона.
Форму для учащихся казачьих школ и классов будут шить краснодарские предприятия — разработаны варианты для девочек и мальчиков на тёплый и холодный сезоны, при производстве обещают участь и климатические особенности региона.