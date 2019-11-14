Махачкала, , 15:30 — REGNUM Агентство по дорожному хозяйству Дагестана (ныне министерство транспорта и дорожного хозяйства республики) и ООО НПО «Дормост» признаны виновными в нарушении закона «О защите конкуренции». Ведомство и строительную компанию уличили в сговоре на торгах, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе дагестанского УФАС России.

Установлено, что «Дормост» участвовал в аукционе по выполнению аварийно-восстановительных работ на автодорогах и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на 2016−2018 годы. При этом, по данным надзорного органа, минтранс создавал для этой компании преимущественные условия на участие в аукционе.

В антимонопольной службе добавили, что виновные должностные лица министерства и ООО НПО «Дормост» будут привлечены к административной ответственности.

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