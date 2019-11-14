Ашхабад, , 15:25 — REGNUM «Вы должны хранить и чтить свою культуру и свой язык. Но не забывайте, что учитесь вы в России, а значит, обязаны владеть русским языком на высоком уровне», — заявил консул Атадурды Байрамов на встрече с туркменскими студентами, обучающимися в Астраханском государственном университете.

Дипломат отметил необходимость соблюдения приехавшими из Туркмении учащимися российского законодательства, призвал их уважительно относиться к девушкам, а также предостерег от необдуманного поведения в интернете и злоупотребления спиртными напитками.

Также консул рассказал о том, что туркменские власти рассматривают возможность организации авиарейса из Астрахани в Туркмению в дни зимних каникул, чтобы студенты могли навестить родных, а родители — увидеть, как живется их детям в России.

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