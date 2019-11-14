Ирвайн, США, , 15:37 — REGNUM Журналисты из Game Informer вместе с разработчиками из Blizzard Entertainment показали фрагмент сражения с мировым боссом из Diablo IV. Ролик вышел на официальном YouTube-канале издания 13 ноября.

В ролике несколько игроков сражаются с огромным чудовищем по имени Ашава. Сообщается, что сложность боя будет напрямую зависеть от количества геймеров.

Напомним, Diablo IV будет требовать постоянного подключения к интернету для того, чтобы игроки могли взаимодействовать друг с другом. Таким образом, можно будет проходить особые задания и охотиться на сильных монстров в том числе мировых боссов. Мировой босс — это босс, с котором могут сразиться все желающие игроки во время особых онлайн-событий.

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