Москва, , 15:22 — REGNUM Российские туристы на данный не отменяют свои туры в Венецию, несмотря на происходящее в городе наводнение, которое является одним из самых крупных в его истории. Об этом 14 ноября сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В случае необходимости все туристы будут эвакуированы из потенциально опасных районов. Аннуляций туров пока не поступало», — говорится на сайте АТОР.

Также сообщается, что затоплено одно из самых популярных туристических мест города — площадь Сан Марко, а в базилике Святого Марка затопило крипту и её первый этаж оказался на метр под водой.

При этом отмечается, что наводнения не являются редкостью в Венеции в это время года.

«В это время года Венецию периодически затапливает. Обычно туристы осведомлены и все равно едут на экскурсии. Никто не отказывается. Ситуация ежегодно повторяется», — говорится в сообщении.

Отметим, в настоящее время в Венеции происходит одно из самых крупных в истории города наводнений. Вечером 12 ноября вода в городе поднялась на высоту 187 сантиметров, что стало вторым исторический рекорд для города. При этом рекордная высота воды была отмечена в 1966 году, когда она поднялась на 194 см.