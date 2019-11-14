Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Версия игры Halo: Reach для PC может выйти 3 декабря 2019 года. Об этом 14 ноября сообщает портал TrueAchievment.

При этом версия игры для Xbox One может выйти в ночь с 14 на 15 ноября 2019 года. Вероятно, анонс её релиза состоится во время трансляции нового выпуска передачи Inside Xbox.

Напомним, оригинальная Halo: Reach вышла в 2010 году эксклюзивно для консоли Xbox 360. Проект получил высокие оценки как игроков, так и критиков.

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