Барнаул, , 15:12 — REGNUM Власти Барнаула не видят ничего странного в том, что посадка деревьев в столице Алтайского края началась только сейчас, когда температура воздуха опустилась ниже — 10 °C. Как сообщает сайт Барнаульской мэрии, в ближайшее время специалистам МУП «Горзеленхоз» предстоит заменить ещё еще более 50 неприжившихся растений, которые были посажены в 2017 — 2018 годах.

Со ссылкой на неназванных специалистов, власти Барнаула утверждают, что посадку крупномерных деревьев с комом возможно производить круглый год, и что предпочтительным сезоном является осенне-зимний период.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее горожане отметили, что посадка деревьев совпала с приездом в Барнаул российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Именно этим обстоятельством некоторые склонны объяснить то, что на ул. Малахова, к примеру, за ночь вдруг выросли двухметровые ели.

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По данным синоптиков, 16 ноября температура воздуха на Алтае опустится до — 32 °C. В отдельных районах пройдёт умеренный снег, на дорогах гололедица.

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