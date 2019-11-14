Мумбаи, Индия, , 15:26 — REGNUM Наследник престола Соединённого королевства принц Чарльз отпраздновал свой 71-й день рождения в индийском городе Мумбаи. Об этом 14 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

В ходе скромного приёма в известном мумбайском отеле «Тадж-Махал» принц Чарльз задул свечи и разрезал праздничный торт. В торжестве приняли участие 20 индийских школьников, которые пожелали наследнику престола Соединённого королевства отличного продолжения дня. Ранее принц Чарльз также провел встречу с крупнейшими индийскими предпринимателями. Основной темой беседы стала проблема обеспечения устойчивости финансовых рынков.

Напомним, что принц Чарльз прибыл в Индию с двухдневным визитом 13 ноября. Данная поездка стала десятым визитом британского лидера в южноазиатское государство. Предыдущий визит в Индию принца Чарльза с супругой Камиллой, герцогиней Корнуольской, состоялся в ноябре 2017 года.