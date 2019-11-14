Токио, , 15:12 — REGNUM Профессиональный игрок в Street Fighter Дайго «The Beast» Умехара рассказал, как его в детстве избили за слишком высокие игровые навыки. Об 13 ноября сообщило издание Kotaku.

Когда Умехаре было 13 лет, он обыграл в Street Fighter взрослого игрока, за что получил несколько сильных ударов по лицу. В тот момент киберспортсмен всерьёз задумывался о том, чтобы бросить свою игровую карьеру.

Напомним, сейчас Дайго Умехаре 38 лет (1981 года рождения). Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса как «самый успешный игрок на крупных турнирах по Street Fighter».

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