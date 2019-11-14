Екатеринбург, , 16:01 — REGNUM Власти Ревды (Свердловская область) могут вернуться к вопросу о демонтаже памятника Ленину. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил начальник организационного управления в мэрии Ревды Илья Валюгин, пока судьба монумента неизвестна, но вариант со сносом объекта не исключается.

«Я думаю, решение будет принято ближе к весне. Тогда будет понятно, проведут ли аукцион на демонтаж памятника. В этом году, однозначно, приниматься ничего не будет» — сказал чиновник.

Ранее свердловские СМИ написали, что, несмотря на рекомендацию областной власти оставить памятник в покое, администрация города всё-таки хочет снести монумент. Объект планировали убрать с центральной площади Победы и поместить в отдельный сквер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что администрация губернатора рекомендует воздержаться от сноса памятников Ленину, а проект благоустройства площади Победы можно реализовать и без переноса объекта. По результатам опроса 60% горожан высказались против демонтажа монумента. Также в городе прошёл митинг, где жители Ревды выразили своё мнение в защиту памятника.

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