Москва, 14 ноября 2019, 16:26 — REGNUM За последние 30 лет число подростковых суицидов в мире выросло на 30%. Если отбросить отстраненные рассуждения о том, что стало спусковым механизмом для увеличения числа трагических случаев и сконцентрироваться на решении проблемы, то в основе суицидального поведения детей лежат три основные причины, с которыми можно и нужно работать: возрастной максимализм, просчеты родителей и педагогов и давление коллектива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявила психолог Анна Гусева.
По ее словам, дети уходят из жизни по разным причинам.
Естественно, встает вопрос и о том, что делать родителям, педагогам, как не допустить распространения суицидального поведения в подростковой среде. Родителям необходимо выстраивать более теплые и доверительные отношения в семье: ребенок должен чувствовать свою нужность, надо уважать его права и интересы, ни в коем случае не подрывать самооценку, подчеркнула психолог.
Она также отметила, что следует осторожнее подходить к контролю над личными страницами ребенка в соцсетях и его перепиской. Иначе при неаккуратных действиях эффект может быть отрицательным.
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