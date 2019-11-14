Братислава, , 14:57 — REGNUM В Словакии завтра, 15 ноября, будет объявлен государственный траур по жертвам аварии под Нитрой. Такое решение было принято правительством страны на внеочередном заседании, сообщает независимая газета DenníkN.

Читайте также: В Словакии произошла крупнейшая дорожная авария за десятилетие

В этот день на зданиях государственных организаций будут приспущены национальные флаги.

Как сообщало ИА REGNUM, страшная авария, которая стала самой крупной для Словакии за десятилетие, произошла накануне, 13 ноября. Пассажирский автобус и грузовик столкнулись вблизи города Нитра, в 90 километрах к востоку от Братиславы. Жертвами ДТП стали не менее 12 человек, почти два десятка человек получили ранения.

Полиция уже начала расследование этого инцидента. Место происшествия до сих пор осматривается, следователи допрашивают свидетелей.