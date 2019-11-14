Сан-Диего, США, , 15:01 — REGNUM Игра Planetside Arena стремительно теряет свою аудиторию. Недавно в неё играл всего один пользователь, сообщает сайт cybersport.ru 14 ноября.

В первый месяц после релиза в Planetside Arena играли 1,4 тыс. человек. Однако уже в октябре — ноябре 2019 года значение показателя посещаемости уменьшилось до 26 человек.

Напомним, Planetside Arena — это многопользовательский шутер в жанре королевской битвы, релиз которого состоялся в сентябре 2019 года. Игра была неоднозначно принята как игроками, так и критиками.

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