Ханчжоу, Китай, , 14:45 — REGNUM Полиция провинции Чжэцзян на востоке Китая задержала 98 подозреваемых в организации онлайн-казино, в деятельность которого было вовлечено 290 млн юаней ($41,3 млн), сообщает газета China Daily.

В 2018 году полиция города Чжоушань раскрыла несколько случаев, в рамках которых подозреваемые занимались организацией интернет-казино через группы в социальных сетях и в чатах китайских медиаплатформ и приложений.

После проведения расследования, полиция выяснила, что в городе Чжоушань насчитывается 220 тыс. зарегистрированных пользователей приложения для азартных игр mahjong app. Количество ежедневных активных пользователей превышало 20 тыс.

По данным полиции, приложение было разработано шанхайской компанией, которая также создала более 30 видов прочих приложений для азартных игр, которые работали в 20 провинциях и городах страны, включая Шанхай, Шаньси и Хэбэй.

В июне 2019 года партнеры по нелегальному игорному бизнесу должны были провести встречу в Шанхае. 18 июня их всех приняла полиция, банда была раскрыта, 46 подозреваемых арестованы и переданы правосудию.