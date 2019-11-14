Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM Зарплатные ожидания ищущих работу в Петербурге граждан РФ и трудовых мигрантов из других стран отличаются, но не так сильно, как в целом по России. Об этом сообщили ИА REGNUM в сервисе по поиску работы и сотрудников Worki.

Напомним, согласно проведенному исследованию, граждане РФ стали запрашивать на линейных позициях зарплату меньше, чем трудовые мигранты из других стран — в среднем на 6%.

При этом в Санкт-Петербурге разница в зарплатных ожиданиях на схожие позиции составила в среднем 3,2% (или 1150 рублей) в пользу мигрантов.

«В Москве зарплатные ожидания мигрантов и россиян отличаются меньше всего — в среднем на 640 рублей (1,6%) <…> А вот в Нижнем Новгороде и Самаре кандидаты из других стран на линейные позиции оказались требовательными к зарплате. Здесь самая большая разница в зарплатных ожиданиях — 5150 рублей в Нижнем Новгороде (18,3%) и 2100 рублей в Самаре (8,5%)», — отметили авторы исследования.

Читайте также: Жители России запрашивают на 6% меньшую зарплату, чем мигранты

Читайте также: В Госдуме оценили последствия подмены мигрантами граждан РФ

Читайте также: Делягин предсказал в РФ рост безработицы и усиление трудовой миграции

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге в год продается около 260 тыс. патентов, основными приобретателями являются граждане Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, не поддаются исчислению те иностранные работники, которые прибывают из стран ЕАЭС: Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении.

Еще около 10 тыс. человек — в основном, высококвалифицированных специалистов — трудятся в Петербурге по рабочим визам согласно квоте. В целом миграционную ситуацию в Северной столице чиновники считают стабильной.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждан Узбекистана и Таджикистана больше других депортируют из Петербурга